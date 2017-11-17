تابع تطورات ” انتصار الإسلام و جبهة الحق ” .. قاسم يزور عناصر ميليشياته العراقية في البوكمال ( صور )

أعلن مركز قيادة “حركة النجباء” العراقية في سوريا أن قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، تفقد مقاتليها في مدينة البوكمال الحدودية بين العراق وسوريا.

وأورد المكتب الإعلامي لـ”حركة النجباء” في إيران أن “الجيش والقوات المتحالفة معه تمكنت، في إطار تقدمها الذي بدأته الأسبوع الماضي، من طرد عناصر تنظيم داعش، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، من البوكمال ونجحت في صد جميع الهجمات التي شنها المسلحون لاستعادة السيطرة على المدينة”.

ومع استمرار الاشتباكات هناك وصل قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري إلى المنطقة والتقى المقاتلين والقادة الميدانيين للحركة.

وأشارت وكالة “فارس” الإيرانية إلى أن سليماني “تعرف عن كثب على أحدث التطورات والخطط القادمة لجبهة المقاومة لتحرير هذه المنطقة الاستراتيجية بالكامل”.

وأكد قائد فيلق “القدس”، حسب الوكالة، “على مبادئ الجهاد والمقاومة، معتبرا الانتصار النهائي بأنه للإسلام وجبهة الحق”. (RT)