حاكم عجمان يكفل طفلين سوريين يتيمين و ينقلهما من مخيم في الأردن للعيش في قصره ( فيديو )

حاكم عجمان يكفل طفلين سوريين يتيمين و ينقلهما من مخيم في الأردن للعيش في قصره ( فيديو )

أمر حاكم عجمان باستضافة عائلة سورية وتأمين عمل لربها، بعد أن قبلت برعاية طفلين سوريين فقدا ذويهما جراء قصف في سوريا، وكان قرر أن يكفلهما ويستقبلهما في قصره.

وقالت صحيفة “البيان” الإماراتية، الخميس، إن الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم عجمان، أمر بـ “دعوة عائلة سورية مكونة من الأبوين وطفلين للعيش في عجمان، مع توفير عمل لرب الأسرة التي كانت ترعى الطفلين السوريين ريم (8 أعوام)، وشقيقها عبد الكريم (5 أعوام)، اللذين أمر باحتضانهما للعيش في قصره بعد أن فقدا ذويهما أمام أعينهما بقصف منزلهما في سوريا، وتم نقلهما بواسطة أحد أقاربهما إلى المخيم الإماراتي للاجئين السوريين في الأردن”.

ونقلت الصحيفة عن “حمد بن غليطة الغفلي”، السكرتير الخاص للحاكم قوله: “تكفل صاحب السمو حاكم عجمان برعاية الطفلين اليتيمين للعيش في قصر سموه مع أبناء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان”.

وأشار إلى أن الطفلين “كان من المفترض أن يعودا مع صاحب السمو حاكم عجمان في طائرة سموه إلا أن إجراءات سفرهما لم تكتمل بعد وجارٍ الآن استخراج جوازي سفر لهما لأنهما يحملان وثائق من المفوضية العليا للاجئين السوريين، وتم وعدنا بأنه خلال أسبوع سوف تستكمل الإجراءات ويحضر الطفلان اليتيمان للعيش في الإمارات”.

وأضاف: “سموه أمر بتخليص إجراءات السفر للعائلة السورية التي كانت تحتضن ريم وشقيقها عبدالكريم ودعوتهم للعيش في الإمارات، وتوفير سكن لهم في عجمان وتأمين عمل لرب الأسرة وتوفير فرص الدراسة لأطفال الأسرة مع الطفلين اليتيمين، مؤكداً أنه سيتم توفير سكن لهما قرب الطفلين اليتيمين بقصر حاكم عجمان، لتعزيز التواصل بينهم”.