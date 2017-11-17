غضب جراء انتشار فيديو يصور حادثة تعذيب وحشية في ريف حلب .. و أنباء عن اعتقال متورطين

غضب جراء انتشار فيديو يصور حادثة تعذيب وحشية في ريف حلب .. و أنباء عن اعتقال متورطين

تناقل ناشطون معارضون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر قيام عدد من العناصر المحسوبين على “الجيش الحر” في مناطق “درع الفرات” بتعذيب شاب بطريقة وحشية.

وذكر الناشطون أن الظاهرين في الفيديو هم مجموعة يقودها المدعو “أبو الوليد”، التابع للفرقة التاسعة في الجيش الحر.

ويظهر في الفيديو قيام أبو الوليد بسحل شاب بعد تقييده بسيارته، عقاباً له على سرقته مبلغ سبعة صغيراً من المال، دون أن يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

وبعد الانتشار الواسع للفيديو، أصدرت الفرقة التاسعة بياناً أعلنت فيه أن “عصابة أبو الوليد” غير منتسبة للفرقة التي لاحظت ظهور أحد عناصرها فيه.

وقامت الفرقة باعتقال “أبو الوليد” وملاحقة بقية أفراد عصابته، على حد تعبير البيان.

من جهتها، قالت المؤسسة الأمنية لمدينة جرابلس، إنها تسلمت “أبو الوليد” من الفرقة التاسعة، بالتزامن مع إلقاء “القوة المركزية في الجبهة الشامية” القبض على متورط آخر بعملية التعذيب.

وبثت المؤسسة الأمنية لمدينة جرابلس مقطعاً مصوراً يظهر فيه “أبو الوليد” بعد اعتقاله، واسمه الحقيقي “زكريا مصطفى نبهان (34 عاماً – الصالحين /حلب).

وقال “أبو الوليد” إنه قام بعمل لا يجب أن يقوم به، وقدم اعتذاره للجيش الحر والمدنيين.

وأكد ناشطون أن الحادثة وقعت العام الماضي، وليست جديدة، ولولا انتشار الفيديو على نحو واسع يوم أمس، لما تم اعتقال “أبو الوليد”.

#المؤسسة_الأمنية_لمدينة_جرابلس_وريفها تستلم المتورط الذي ظهر في فيديو التعذيب pic.twitter.com/n7PzuSBQ6v — المؤسسة الأمنية (@securit2y) November 16, 2017