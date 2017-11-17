في ذكرى استقلال بولندا .. يمينيون متطرفون وقوميون يدعون لـ “هولوكوست ضد المسلمين” (فيديو)

17 نوفمبر، 2017
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شهدت العاصمة البولندية وارسو يوم الاثنين الماضي، احتفالات بعيد الاستقلال التاسع والتسعين، تخللها دعوات تحريضية ضد المسلمين، من قبل يمينيين متطرفين وقوميين.

واجتمع عشرات الآلاف بالقرب من الأبراج المركزية في وارسو، و حملوا لافتات كتب عليها “دماء نقية”، فيما ذكرت قناة سي إن إن الأمريكية أنه تم أيضاً رفع شعار “الدعوة من أجل هولوكوست للمسلمين”.

وقدرت أعداد المشاركين في المظاهرة اليمينية القومية، بحوالي 60 ألف متظاهر.

وعلقت وزارة الخارجية البولدنية على ذلك بالقول: “الاحتجاجات التي تمت في الاحتفال بالذكرى التاسعة والتسعين لاستقلال البلاد، شهدت وجود البولنديين المختلفين في الآراء والموحدين حول القيم المشتركة للحرية والولاء لوطن مستقل”.

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رأيان على “في ذكرى استقلال بولندا .. يمينيون متطرفون وقوميون يدعون لـ “هولوكوست ضد المسلمين” (فيديو)”

  1. بقايا الزبالة السوفيتية على فكرة الاكثر عنصرية و كره للمسلمين هم سكان روسيا و أوربا الشرقية يعني كل من هم من الوخم الروسي في ألمانيا اللمحافظات السوفيتية سابقاً دول أوربا الشرقية المجر و بولندا و صربيا وووو كله نفس الخ…..يحبون بيت الأسد لانه جزء من نجاستهم، أمة الكفر واحدة

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  2. ما ذا قدم هؤلاء للحضاره الأنسانيه غير القتل والتدمير والسلب والنهب بلادهم كانت احد مراكز الحروب الصليبيه التي جاءت الى البلاد العربيه واحتلتها سبع مئه عام ماذا فعل لهم المسلمون لهم أصلا لا يوجد في بلادهم مسلمون الا قليل من التتر ساعدوهم للتخلص من الاحتلال الروسي لبلادهم , ينادون بالدماء النقيه , ماذا بمتاز هؤلاء الناس عن غيرهم من البشر الا ان قفاهم لونها احمر

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