في ذكرى استقلال بولندا .. يمينيون متطرفون وقوميون يدعون لـ “هولوكوست ضد المسلمين” (فيديو)

شهدت العاصمة البولندية وارسو يوم الاثنين الماضي، احتفالات بعيد الاستقلال التاسع والتسعين، تخللها دعوات تحريضية ضد المسلمين، من قبل يمينيين متطرفين وقوميين.

واجتمع عشرات الآلاف بالقرب من الأبراج المركزية في وارسو، و حملوا لافتات كتب عليها “دماء نقية”، فيما ذكرت قناة سي إن إن الأمريكية أنه تم أيضاً رفع شعار “الدعوة من أجل هولوكوست للمسلمين”.

وقدرت أعداد المشاركين في المظاهرة اليمينية القومية، بحوالي 60 ألف متظاهر.

وعلقت وزارة الخارجية البولدنية على ذلك بالقول: “الاحتجاجات التي تمت في الاحتفال بالذكرى التاسعة والتسعين لاستقلال البلاد، شهدت وجود البولنديين المختلفين في الآراء والموحدين حول القيم المشتركة للحرية والولاء لوطن مستقل”.