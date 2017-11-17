وزير خارجية لبنان يهدد أوروبا بموجة لجوء جديدة

17 نوفمبر، 2017
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حذر وزير الخارجية اللبناني الخميس من ان الاضطراب السياسي في بلاده الناتج عن الأزمة مع السعودية قد يكون له عواقب على اوروبا عبر التسبب بموجات جديدة من الهجرة.

وجاء تحذير باسيل من برلين التي يزورها كجزء من جولة اوروبية لحشد الدعم بعد صدمة استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال باسيل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني زيغمار غابرييل ان زعزعة الاستقرار في لبنان ستكون له عواقب مباشرة على اوروبا.

واضاف ان هذا سيضع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وعلى اللبنانيين “في وضع أكثر هشاشة قد يقودهم الى التوجه نحو اوروبا والبحث عن ممر الى هناك”.

واشار الى ان هذا قد يتسبب “بخلق أوضاع غير مستقرة كما حصل في سوريا وكان له تاثير على المانيا واوروبا”.

وشدد غابرييل الذي استقبلت بلاده منذ عام 2015 اكثر من مليون لاجىء معظمهم من الشرق الاوسط وافريقيا على ان لبنان تحمّل “عبئا هائلا” باستقباله 1,5 مليون لاجىء. (AFP)

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3 آراء على “وزير خارجية لبنان يهدد أوروبا بموجة لجوء جديدة”

  1. اي لا تهدد، مين شايفك يا معالي الوزير انت موظف من قبل طائفتك وبس، يعني مو معقول بالمنطق تمشي رحلات بلم من بيروت الصمود والتصدي إلى اليونان؟؟؟؟
    اسكت واقعد على دنبك.

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  2. يعني اولاد المتعة يلي هربنا منهم و جرذان الضاحية يلي تلات ارباعهم فطسوا بسوريا الربع الباقي رح ننبسط بطلتهم البهية بيننا قريبا؟انت ادعي يا باسيل ما تصير لاجئ بدرجة وزير لجيش هيفا و كل شي بيهون ..

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  3. وهذا مايتمناه اللبنانيين و غيرهم لبدء الزحف الجماعي على أوربا عبر عدة دول أمنة و مستقرة و لكن المساعدات فيها ليست على مستوى الطموح على مبدأ السوريين صحيح خسرنا البلد بس ربحنا أوربا وخوف معظمهم من إي حل قريب.

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