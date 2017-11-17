وزير خارجية لبنان يهدد أوروبا بموجة لجوء جديدة

حذر وزير الخارجية اللبناني الخميس من ان الاضطراب السياسي في بلاده الناتج عن الأزمة مع السعودية قد يكون له عواقب على اوروبا عبر التسبب بموجات جديدة من الهجرة.

وجاء تحذير باسيل من برلين التي يزورها كجزء من جولة اوروبية لحشد الدعم بعد صدمة استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال باسيل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني زيغمار غابرييل ان زعزعة الاستقرار في لبنان ستكون له عواقب مباشرة على اوروبا.

واضاف ان هذا سيضع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وعلى اللبنانيين “في وضع أكثر هشاشة قد يقودهم الى التوجه نحو اوروبا والبحث عن ممر الى هناك”.

واشار الى ان هذا قد يتسبب “بخلق أوضاع غير مستقرة كما حصل في سوريا وكان له تاثير على المانيا واوروبا”.

وشدد غابرييل الذي استقبلت بلاده منذ عام 2015 اكثر من مليون لاجىء معظمهم من الشرق الاوسط وافريقيا على ان لبنان تحمّل “عبئا هائلا” باستقباله 1,5 مليون لاجىء. (AFP)