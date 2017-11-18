أردوغان يلمح لعمل عسكري تركي جديد : سنكمل عملية إدلب و نحرر عفرين و نسلم منبج لأصحابها !

18 نوفمبر، 2017
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده ستكمل عملية إدلب، لتحرير عفرين وتسليم منبج لأصحابها الأصليين، وتطهير باقي المناطق الأخرى من بقية المنظمات الإرهابية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر لفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم، بولاية ريزة، شمال شرقي البلاد.

وأضاف أردوغان: “كلما قويت تركيا تزداد شدة الهجمات ضدها”، وتابع: “كل شيء كان واضحًا في عملية درع الفرات، والآن نتخذ خطوات مماثلة في إدلب، وسنتخذ الخطوات ذاتها في عفرين”.

وشدد أن بلاده “ستحاسب كل من يوجه أدنى مضايقة أو تهديد”، وأنها “ستجفف جميع المستنقعات التي تستخدم في شن هجمات إرهابية، وعلى رأسها قنديل (معقل بي كا كا) في العراق”. (ANADOLU)

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5 آراء على “أردوغان يلمح لعمل عسكري تركي جديد : سنكمل عملية إدلب و نحرر عفرين و نسلم منبج لأصحابها !”

  2. اردوغان انت اصغر من هيك بكتيييير
    كلامك كلو فقاعات اعلاميه حق فرنك عثماني مصدي
    اتمنى النشر

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  3. #أخيراً.. القبض على مطربة الكليب الإباحي في #مصر!
    ألقت الشرطة القبض اليوم على شيما مطربة أغنية “عندي ظروف”، وجاري التحقيق معها بتهمة إثارة الغرائز.
    وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرار بسحب تراخيص الغناء من شيما ومنعها من الغناء بعد هذا الكليب كما شنّ عدد كبير من النجوم هجوم حاد على الأغنية بينما تبرأ رامي جمال ملحن الأغنية منها.

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  4. تافه ومنافق كبير والايام لقدام ستظهر الوجوه الحقيقية للماسونيين وأدواتهم وعملائهم ومخططاتهم

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  5. مو كتير مهم .. المهم انو ما توقفوا الحرب .. لوقت ما يصير واضح مين صاحب الصرماية الكبيرة والباقي عليهم السمع والطاعة .. ما بيمشي الا هيك..

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