أردوغان يلمح لعمل عسكري تركي جديد : سنكمل عملية إدلب و نحرر عفرين و نسلم منبج لأصحابها !

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده ستكمل عملية إدلب، لتحرير عفرين وتسليم منبج لأصحابها الأصليين، وتطهير باقي المناطق الأخرى من بقية المنظمات الإرهابية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر لفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم، بولاية ريزة، شمال شرقي البلاد.

وأضاف أردوغان: “كلما قويت تركيا تزداد شدة الهجمات ضدها”، وتابع: “كل شيء كان واضحًا في عملية درع الفرات، والآن نتخذ خطوات مماثلة في إدلب، وسنتخذ الخطوات ذاتها في عفرين”.

وشدد أن بلاده “ستحاسب كل من يوجه أدنى مضايقة أو تهديد”، وأنها “ستجفف جميع المستنقعات التي تستخدم في شن هجمات إرهابية، وعلى رأسها قنديل (معقل بي كا كا) في العراق”. (ANADOLU)