الجيش الأمريكي يكشف عن بيانات الاعتداءات الجنسية في قواعده

كشف الجيش الأمريكي يوم الجمعة للمرة الأولى، عن بيانات كل قاعدة بمفردها فيما يتعلق ببلاغات الاعتداءات الجنسية حيث تظهر عدداً أعلى من البلاغات بمنشآت عسكرية كبيرة مثل محطة نورفولك البحرية في فرجينيا وكذلك مراكز في الخارج مثل كوريا الجنوبية.

ويعتقد أن الاعتداء الجنسي في الجيش والذي يعرف بأنه أي شيء من اللمس حتى الاغتصاب، أعلى بكثير من عدد البلاغات. وقالت وزارة الدفاع (البنتاغون) إنها تقدر أنه في عام 2016 أبلغ أقل من ثلث أفراد الخدمة الذين تعرضوا لاعتداء جنسي.

وقالت الوزارة إن هذا يمثل تحسناً في الإبلاغ عن السنوات السابقة.

ووفقاً للبيانات الصادرة حديثا، هناك 211 بلاغاً عن اعتداء جنسي من مجموعة قواعد أمريكية في كوريا الجنوبية في حين أن هناك 270 بلاغاً عن الاعتداء الجنسي من نورفولك في العام المالي 2016 والذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وانتهى في سبتمبر/ أيلول 2016. وهذا يمثل انخفاضاً طفيفاً عن 291 حالة في نورفولك في عام 2015.

ولم تسهب الوزارة في البيانات لكنها أشارت إلى أن البلاغات تظهر المكان الذي أبلغ منه الضحية عن اعتداء جنسي وليس بالضرورة مكان وقوع الاعتداء الجنسي.

وشملت بلاغات الاعتداء الجنسي قواعد كبيرة أخرى في عام 2016 وهي 199 بلاغاً من قاعدة فورت هود بتكساس، و187 بلاغاً من قاعدة بحرية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا و169 بلاغاً من قاعدة كامب ليجون بولاية نورث كارولاينا و157 بلاغاً من قاعدة كامب بندليتون بولاية كاليفورنيا و146 بلاغاً من قاعدة فورت براج بولاية نورث كارولاينا.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن تسجيل إجمالي 6172 بلاغاً عن الاعتداء الجنسي في عام 2016، مقارنة مع 6082 في العام السابق. وكانت هذه زيادة كبيرة مقارنة مع عام 2012 حيث تم الابلاغ عن 3604 حالات.

وقال الجيش الأمريكى انه يعتقد أن المسح النصف السنوي الذي لا يشير إلى أسماء يقدم تقديرات أكثر دقة عن عدد الاعتداءات الجنسية.

ووفقاً للمسح الأخير، تعرض 14900 من أفراد الخدمة لنوع من الاعتداء الجنسي في عام 2016 بانخفاض عن 20300 في عام 2014. (REUTERS)