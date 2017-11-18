السويد : لاجئ سوري .. و حلم الحياة الجديدة في ” جزيرة غوتلاند “

أجرى راديو السويد، لقاء مع لاجئ سوري وصل إلى السويد قبل ثلاث سنوات، واختار الانتقال إلى جزيرة غوتلاند، التي تقع في بحر البلطيق، جنوبي استوكهولم.

وقال راديو السويد، الأحد الماضي (12/11)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ السوري فايز الخلف، وصل إلى جزيرة جوتلاند عام 2016، لأنه سمع من صديق له أن المنطقة تضم مدارس جيدة، ومن السهل التكيف مع الناس فيها.

الشاب السوري الكردي، خرج من مدينة تضم مليوني نسمة، شمالي سوريا، وهو من عائلة تتكون من ثمانية أشخاص، هو الأكبر بينهم، وعندما اقترب موعد سوقه للخدمة في جيش الأسد، اختار التوجه إلى السويد.

وقال الخلف: “أريد فقط أن أنسى هذه الفترة من حياتي، كانت الرحلة صعبة، في حين أنها أعطتني قوة للنضال من أجل الوصول إلى أحلامي، والحصول على عمل، وتحدث اللغة بطلاقة”.

وقال فايز مع ابتسامة: “الشخص صاحب الأحلام الكبيرة يبدأ بتحقيق الأحلام الصغيرة أولاً، يجب علي تعلم أشياء جديدة كل يوم، لذا كل ليلة أجلس وأفكر ماذا تعلمت اليوم”.

خلال حياة فايز تغيرت الأحلام أيضاً، ففي سوريا كان يريد أن يصبح مدرس لغة إنكليزية، أما الآن، فهو يحلم أن يؤسس شركته الخاصة في البناء، كما يريد أن يشارك في السياسة وحقوق الأطفال، ويتمنى في المستقبل أن يتمكن في الجمع بين كل هذا.

ويؤكد فايز أنه يحب العيش في غوتلاند، ولن ينتقل منها ابدأ، ويريد أن يبدأ حياته الجديدة في هذه الجزيرة.