المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يزور الرقة و صور تظهره بالقرب من دوار النعيم الشهير
نشر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لمكافحة “داعش” بريت ماكغورك، يوم أمس الجمعة، صوراً تظهر أحدث زيارة له لمدينة الرقة.
وقال ماكغورك عبر صفحته في تويتر، بحسب ما ترجم عكس السير: “أمضيت اليوم في الرقة مع مستشارين العسكريين الذين قدموا النصح لقوات سوريا الديمقراطية لمدة 4 أشهر، لهزيمة داعش”.
وأضاف ماكغورك أن الإرهابيين زرعوا متفجرات في كل بناء وسط المدينة تقريباً، وقد قتل منهم خلال معركة الرقة أكثر من 6 آلاف، وما زالت جثثهم مرئية في بعض الطرقات.
وظهر ماكغورك في الصور بالقرب من “دوار النعيم” الشهير، الذي كان تنظيم “داعش” يقوم بتنفيذ أحكامه عنده، ويعلق رؤوس ضحاياه على سوره.