المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يزور الرقة و صور تظهره بالقرب من دوار النعيم الشهير

18 نوفمبر، 2017
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نشر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لمكافحة “داعش” بريت ماكغورك، يوم أمس الجمعة، صوراً تظهر أحدث زيارة له لمدينة الرقة.

وقال ماكغورك عبر صفحته في تويتر، بحسب ما ترجم عكس السير: “أمضيت اليوم في الرقة مع مستشارين العسكريين الذين قدموا النصح لقوات سوريا الديمقراطية لمدة 4 أشهر، لهزيمة داعش”.

وأضاف ماكغورك أن الإرهابيين زرعوا متفجرات في كل بناء وسط المدينة تقريباً، وقد قتل منهم خلال معركة الرقة أكثر من 6 آلاف، وما زالت جثثهم مرئية في بعض الطرقات.

وظهر ماكغورك في الصور بالقرب من “دوار النعيم” الشهير، الذي كان تنظيم “داعش” يقوم بتنفيذ أحكامه عنده، ويعلق رؤوس ضحاياه على سوره.

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رأيان على “المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يزور الرقة و صور تظهره بالقرب من دوار النعيم الشهير”

  1. هاد لازم يقرر انو اعادة اعمار الرقة على نموذج لاس فيغاس .. كازينوهات وقمار وعربدة وخمر وجنس .. وهيك بتشوف الاقتصاد السوري انتعش لانو كل جرادين الخليج والعراق والمافيات تبع الدول المجاورة بيجوا مشان يتسلوا .. وبتصير الرقة عاصمة الخلافة سابقا وعاصمة الدعارة مستقبلا .. يعني مشان يصير شوية توازن تاريخي .. بس يمكن في مشكلة بالتقاليد . مشان ما نقول الدين ..

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    1. أنا ابن الرقة و أحب أخبرك أنه الرقة ما رح تكون إلا مثل ما يريدونها أهلها بإذن الله لا داعش و لا أوجلان و لا بطيخ !!!! و الله غالب

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