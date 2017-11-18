بعد حكم قضائي .. ألمانيا : غضب لمنع إسرائيلي من السفر على متن الطيران الكويتي

بعد حكم قضائي .. ألمانيا : غضب لمنع إسرائيلي من السفر على متن الطيران الكويتي

أثار حكم لمحكمة في مدينة فرانكفورت الألمانية بأحقية “الخطوط الجوية الكويتية” منع مسافر إسرائيلي من الصعود إلى طائراتها بقصد السفر ردود فعل غاضبة في ألمانيا.

وقال وزير الدولة الألمانية المنتمي لـ”الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، ميشائيل روت، لصحيفة “دي فيلت” الألمانية، يوم الجمعة: “طلبنا من السفير الألماني في الكويت مناقشة الأمر مع السلطات المختصة هناك”.

وأضاف الوزير “صحيح أن المنع يعود إلى قانون كويتي صادر في عام 1964، إلا أنه من غير المفهوم بالنسبة لي منع مسافر في ألمانيا من السفر على متن خطوط جوية نظراً لجنسيته فقط”.

ومن جانبه انتقد السياسي في حزب الخضر، فولكر بك، حكم المحكمة، معتبراً أن “الحكم لا يجب أن يكون الكلمة الفصل في القضية”.

وفي تصريح لصحيفة “بيلد” الألمانية تابع السياسي قائلاً: “قانون السفر الجوي في ألمانيا واضح. الشركة التي لا تلتزم بذلك القانون يجب سحب حق الإقلاع والهبوط من الأراضي الألمانية منها”.

وأضاف السياسي أن تم توجيه طلب بذلك لـ”وزارة النقل الاتحادية”.

ونشرت صحيفة بيلد تعليقاً للصحفي يوليان رايشيلت ناشد فيها المستشارة الألمانية بمنع طائرات الخطوط الجوية الكويتية من الهبوط والإقلاع في ألمانيا.

وقال رايشيلت إن “ألمانيا لا تستطيع إلغاء حكم المحكمة وذلك بناء على مبدأ تطبيق فصل السلطات الذي يسود في ألمانيا، إلا أن الحكومة قادرة على سحب الحقوق المعطاة للخطوط الجوية الكويتية من استخدام المطارات الألمانية”.

كما عنونت يومية “دي فيلت” أحد مقالات الرأي بـ”يجب عدم السماح بالعنصرية العربية على الأراضي الألمانية!”. (Deutsche Welle)