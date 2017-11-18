تركيا : مقطع مصور لـ ” لص طائر فاشل ” في مرسين ينتشر على نحو واسع (فيديو)

تداولت وسائل إعلام تركية، مقطعاً مصوراً، لما وصفته باللص الطائر، الذي اقتحم إحدى الصيدليات المناوية ليلاً، بمدينة مرسين، وأقدم على تحطيم الزجاج، ليهرب بعد ثوانٍ قليلة من دخوله، دون أن يتمكن من سرقة شيء.

وقالت صحيفة “ملييت” التركية، الاثنين الماضي (13/11)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الصيدلاني خليل دينشر، تحدث عن تلك الليلة بالقول : “كنا مناوبين في تلك الليلة، وعندما اقتربت الساعة من منتصف الليل، جاء أحدهم مسرعاً باتجاهنا، وقفز محطماً الزجاج، وحط داخل الصيدلية”.

وأضاف : “تحطم زجاج المحل فوق رؤوسنا، وأخذ اللص بالصراخ فينا قائلاً لديّ سلاح، أخرجوا ما تملكون من نقود، إلا أنه كان يخادعنا، إذ كان يحرك يديه كما لو أنه يحاول إخراج سلاح ما، وخدعته كانت مكشوفة”.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون قد تعاطى مادة مخدرة قبل مجيئه، وإلا ما دخل بتلك الطريقة، وأضاف: “عندما أدركنا خدعته، ركضنا خلفه، إلا أننا لم نتمكن من الإمساك به، قدمنا بلاغاً للشرطة، ولم يعثروا عليه حتى الآن”.