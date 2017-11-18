رجل أعمال عربي يشتري “عذرية” مراهقة أمريكية بعد منافسة مع نجم هوليوودي و سياسي روسي ! (فيديو)

رجل أعمال عربي يشتري “عذرية” مراهقة أمريكية بعد منافسة مع نجم هوليوودي و سياسي روسي ! (فيديو)

أثار خبر “بيع مراهقة أمريكية لعذريتها” مقابل مبلغ ضخم، جدلاً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها ليست الحالة الأولى من نوعها.

وتمت عملية البيع عبر موقع “Cinderella Escorts” الألماني، الذي يعرض خدمات جنسية تقدمها فتيات ونجمات إباحيات، إلى جانب عرض صور فتيات يرغبن ببيع عذريتهن.

وكان المشتري رجل أعمال عربي، بعد منافسة مع نجم هوليودي، وسياسي روسي، وبلغت قيمة “الصفقة” حوالي مليونين ونصف المليون يورو.

وقالت المراهقة التي عرفت باسم “جيزيل” إن ما تقوم به يهدف لتمويل دراستها وأسفارها وشراء منزل جديد، فيما أكد الموقع الذي يحصل على نسبة 20% من أي اتفاق، أن العروض كانت كبيرة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الفتاة قولها: “لم أكن أتخيل أن العروض سترتفع لتصل إلى هذا المبلغ، إنه حلم تحول إلى حقيقة”.

وترى “جيزيل” أن بيع العذرية عبر الإنترنت فعل تحرري، وعبرت عن صدمتها من وجود الكثيرين ضد هذا الأمر.

وسبق لمراهقة رومانية تدعى “ألكساندرا خيفرين” (18 عاماً)، أن باعت عذريتها العام الماضي مقابل حوالي مليوني يورو، عبر الموقع ذاته، لرجل أعمال من هونغ كونغ.

وكانت ألكساندر علقت على ما قامت به حينها بالقول، إنها تفضل بيع عذريتها لشخص غريب مقابل المال، بدلاً من أن تخسرها مع صديق أو حبيب قد يتخلى عنها لاحقاً.

ووصفت صحيفة “بيلد” الألمانية ما يقوم به الموقع الذي يديره رجل في ألمانيا (27 عاماً) بأنه “صفقة تجارية تنتهك الإنسانية”.