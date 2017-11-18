لبنان : ضبط قارب يملكه سوري يعمل بتهريب اللاجئين من لبنان إلى تركيا

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن المديرة العامة لأمن الدولة، ضبطت يوم الجمعة، مركباً كان يحاول تهريب أشخاص إلى تركيا وأوروبا.

وذكرت قناة المستقبل أن “المديرية العامة لامن الدولة، قامات بعد توافر معلومات موثوقة الى المديرية عن الاشتباه بمركب غير لبناني سيبحر من مرفأ بيروت بهدف تهريب أشخاص الى تركيا وأوروبا، قامت المديرية بتزويد مديرية المخابرات – جهاز أمن المرفأ بالمعطيات الكاملة، للعمل على مراقبة المركب المشبوه وملاحقته قبل اجتيازه المياه الاقليمية، فتم توقيف القبطان والبحارة الثلاثة وهم من الجنسية السوري، وأعيدوا الى المرفأ للتحقيق”.

وأضافت: “تبين أن المركب تغير اسمه من زوس الى رضوان، بعد ان انتقلت ملكيته من التركي حسن حمامة إلى مالك سوري، والمذكور حمامة يعمل مع رئيس الشبكة الملقب بأبي نديم، على تهريب أفراد سوريين وأكراد، لنقلهم من مرفأ بيروت الى تركيا القبرصية وهولندا، مقابل مبالغ باهظة، وبالتنسيق مع شركاء يقيمون في طرابلس واللاذقية ومرسين”.

وختمت بالقول إنه “تبين أيضا أن البحارة الثلاثة استحصلوا على مستندات وتصاريح بحرية عن طريق شريك سوري يدعى سمير المكحل”.

تم تسليم جميع الموقوفين إلى قوى الأمن الداخلي لمتابعة التحقيقات، فيما البحث جار لملاحقة الشركاء الآخرين وتوقيفهم.