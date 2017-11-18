مراهق باكستاني يغتصب “ دجاجة ” حتى الموت !

تجرد مراهق باكستاني من إنسانيته، و تعدى على دجاجة، قبل أن يغتصبها بوحشية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، ألقت قوات الشرطة القبض على الشاب، الذي يبلغ 14 عاما، بعد إبلاغ مالك إحدى المزارع الصغيرة بمدينة “جلال بر بهيان” عن سرقه الشاب لدجاجة، قبل أن تكتشف الشرطة نفوق الدجاجة بعد أن تعرضت للإغتصاب.

وكانت الشرطة الباكستانية قد تلقت بلاغا من سيدة وجهت لجارها تهمة اغتصاب دجاجتها ثم سرقتها، وإخفائها في منزله بعدما ماتت، والغريب في الأمر أنه عندما واجهه الصبي بذلك إعترف بالأمر و أظهر الفحص الطبي على الدجاجة أنها تعرضت للاغتصاب.

وذكرت الصحيفة أن الفتى يقطن في قرية نائية في جالبور في البنجاب الباكستاني، وتم إلقاء القبض عليه بعد أن رفع جاره دعوى عليه مدعيا أنه اغتصب دجاجته.