مقتل مراسلة تابعة للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية ( فيديو )

أعلنت وسائل إعلام عراقية، الجمعة، عن مقتل مراسلة حربية تابعة للحشد الشعبي الشيعي.

وذكر الإعلام العراقي أن “رنا العجيلي” قتلت خلال تغطيتها لمعارك الحشد على الحدود العراقية السورية.

وبث ناشطون عراقيون مقطعاً مصوراً يظهر ما قالوا إنه اللحظات الأخيرة للعجيلي، التي ظهرت في الفيديو وهي تفر من انفجار.

وكانت العجيلي (38 عاماً) تشغل منصب مسؤولة إعلام اللواء الثالث عشر في الحشد الشعبي (لواء الطفوف)، وعملت سابقاً في إعلام اللواء الثاني (فرقة الإمام علي القتالية).