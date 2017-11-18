نجيب ساويرس عن احتجاج السعودية على تصريحات وزير خارجية ألمانيا : فخور بأني خريج المدرسة الألمانية

علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على تقديم المملكة العربية السعودية لمذكرة احتجاج للسفير الألماني بالرياض، على خلفية الانتقادات التي وجهتها برلين عبر وزير الخارجية، زيغمار غابريال، للمملكة بقضية رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قائلا “فخور بأني خريج المدرسة الألماني!”

جاء ذلك في تغريدة لساويرس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر حيث قال: “شفتوا بقى الألمان! من غير لف ولا دوران ولا لغةً المصالح.. فخور بأني خريج المدرسة الألماني!” وذلك في تعليق على خبر بعنوان “السعودية تسلم سفير ألمانيا مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الخارجية.”

وفي تغريدة منفصلة قال ساويرس في رد على سؤال من صاحب حساب n.h استفسر فيه عن “نفسي افهم ايش مشكلتك مع السعودية؟” حيث قال رجل الأعمال المصري: “سعد الحريري.” (CNN)