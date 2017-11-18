هايلي تعتذر من السوريين : سنكافح من أجل العدالة في سوريا بمفردنا إذا فشل مجلس الأمن

18 نوفمبر، 2017
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أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، السبت، أن بلادها تعتزم “الكفاح من أجل العدالة” في سوريا بمفردها، إذا فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى موقف مشترك حول اتخاذ مزيد من الخطوات تجاه المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال هايلي: “الإجراءات التي اتخذتها روسيا اليوم وفي الأسابيع الأخيرة تهدف إلى تباطؤ وتشتيت وتدمير الجهود الرامية إلى مساءلة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا”.

واعتذرت هايلي في خطابها من أسر ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، وكذلك “أطفال سوريا ونساء ورجالا الذين قد يصبحون ضحايا في المستقبل”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة مع آخرين في المجلس [الأمن] لن يستسلموا في سعيهم لتحقيق العدالة” لأقارب الضحايا.

وأضافت المندوبة، “سنواصل، جنبا إلى جنب مع هذا المجلس [الأمن] أو بمفردنا، غير مرتبط بعرقلة روسيا، الكفاح من اجل العدالة وتقديم مرتكبي الجرائم في سوريا”، مؤكدة في نفس الوقت أن واشنطن تحترم موسكو، كما أن علاقات كثيرة تربط البلدين، لكن استخدام الفيتو بهذا الشكل الكثيف يقدم استنتاجات بشأن العديد من القضايا. (SPUTNIK)

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13 رأي على “هايلي تعتذر من السوريين : سنكافح من أجل العدالة في سوريا بمفردنا إذا فشل مجلس الأمن”

  1. حناين الساسة الاميركان .. بخافوا على الشعوب ومصالحهم .. يا حبايبي يا جورج بوش الاب والابن
    بالفعل ان لم تستحي فأفعل ما شئت

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  2. عدالتكم انتجت داعش
    دمرت العراق
    دمرت افغانستان
    دمرت سوريا
    الللللللللله يجيرنا من عدالتكم

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  4. تعتذرين عن قتل و تشريد الملايين؟؟؟؟؟ بلدك المجرم لا يحتاج مجلس الامن او رأي المجتمع الدولي لمحاكمة الاسد و انهاء الحرب و اخراج روسيا و ايران و شذاذ الافاق المرتزقة من سوريا و لكن كل ما تم في سوريا من دمار و تدمير و تقتيل تم بمباركة امريكا و بأمر سيدتها اسرائيل و كذلك مباركة المجتمع الدولي القاتل.

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  6. يوجد مئة ألف طريقة لتحقيق العدالة . عندما تعرف امريكا ذلك ستتحقق العدالة .

    الخيارات كثيرة جدا ومتنوعة .
    يوجد الكثير من الأدوات و الوسائل و الطرق .

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  7. اه شكرا هيلي لمكافحتك المستمرة في ارساء ديموقراطية في سوريا
    فنحن فرحون بالديموقراطية في العراق و ديموقراطية في ليبيا

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  8. اه شكرا هيلي لمكافحتك المستمرة في ارساء ديموقراطية في سوريا
    فنحن فرحون بالديموقراطية في العراق و ديموقراطية في ليبيا

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  9. لا داعي للكذب، الشعب السوري فقد الثقة في كل المجتمع الدولي، كيف للسوريين ان يثقوا بالغرب بعد المجازر والكيماوي والتعذيب وتدمر واغتصاب النساء وتصفية النشطاء ووووووووو، الشعب السوري سوف يكمل ثورته، وبشار سوف يتم اغتياله من دائرته قريبا.

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  10. هايلي بدها تفزع للسوريين < من يصدق ذلك …. اليست هي من قالت ستخلع حداءها لتضرب من يسيء لاسرائيل ….

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  11. ما في داعي تعذبوا حالكم جيرانا بتل ابيب والحجش ابو رقبة وقطعان الوهابية السلفية السلجوقية الأخوانية ومن لف لفيفهم قاموا بالواجب وحضرت جنابك ما ضل شي تكافحيه لأن حرقوا الأخضر واليابس… ما كان ناقصنا غير سيخية حاقدة تجي كمان تكافح بسورية !!!!

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  12. شكرا كتير .. بس رجاء بلا موضوع الحل السياسي والسلمي .. ياريت تحكوا الصراحة .. الحل العسكري بالصرماية الكبيرة هو الحل الوحيد مع الجرادين ..

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