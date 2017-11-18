هايلي تعتذر من السوريين : سنكافح من أجل العدالة في سوريا بمفردنا إذا فشل مجلس الأمن

هايلي تعتذر من السوريين : سنكافح من أجل العدالة في سوريا بمفردنا إذا فشل مجلس الأمن

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، السبت، أن بلادها تعتزم “الكفاح من أجل العدالة” في سوريا بمفردها، إذا فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى موقف مشترك حول اتخاذ مزيد من الخطوات تجاه المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال هايلي: “الإجراءات التي اتخذتها روسيا اليوم وفي الأسابيع الأخيرة تهدف إلى تباطؤ وتشتيت وتدمير الجهود الرامية إلى مساءلة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا”.

واعتذرت هايلي في خطابها من أسر ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، وكذلك “أطفال سوريا ونساء ورجالا الذين قد يصبحون ضحايا في المستقبل”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة مع آخرين في المجلس [الأمن] لن يستسلموا في سعيهم لتحقيق العدالة” لأقارب الضحايا.

وأضافت المندوبة، “سنواصل، جنبا إلى جنب مع هذا المجلس [الأمن] أو بمفردنا، غير مرتبط بعرقلة روسيا، الكفاح من اجل العدالة وتقديم مرتكبي الجرائم في سوريا”، مؤكدة في نفس الوقت أن واشنطن تحترم موسكو، كما أن علاقات كثيرة تربط البلدين، لكن استخدام الفيتو بهذا الشكل الكثيف يقدم استنتاجات بشأن العديد من القضايا. (SPUTNIK)