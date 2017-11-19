ألمانيا : الشرطة تعمم صورة شاب قام بـ ” أفعال جنسية فاضحة ” أمام فتيات و أطفال في أماكن عامة

ألمانيا : الشرطة تعمم صورة شاب قام بـ ” أفعال جنسية فاضحة ” أمام فتيات و أطفال في أماكن عامة

نشرت الشرطة الألمانية صورة شاب، قام مراراً وتكراراً بـ “الاستمناء” في الأماكن العامة، أمام النساء والأطفال، في مدينة دريسدن.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة تبحث عن الجاني، ونشرت صورته لتساعد في التعرف عليه، مشيرة إلى أن الشاب ارتكب أعمالاً جنسية أمام طالبيتن تبلغان من العمر 12 و 13 عاماً، في نيسان الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة إن “التحقيق أظهر أنه منذ شهر أيلول من العام الماضي، قام الشاب بستة أفعال جنسية أخرى، وعمد للاستمناء أمام فتيات يافعات”.

وعند مقارنة صورة الشاب مع صور المراقبة في القطار، اتضح لدى الشرطة أن المتهم هو نفسه في كل الحالات.

وختمت الصحيفة بالقول إن المحققين ما يزالون لا يعرفون هوية الشاب، وأن الشرطة وضعت رقم هاتف (03514832233)، للإدلاء بأية معلومة تفيد في القبض على الشاب.

المصدر : BILD