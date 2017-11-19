الأردن : انتقادات لـ ” محل معجنات سوري ” وضع إعلاناً يطلب فيه ” عامل أردني “

قالت وكالة إخبارية أردنية، السبت، إن عرض عمل لمتجر سوري، تعرض لانتقادات من قبل ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وذكرت وكالة “عمون” الأردنية، أن “محل معجنات” يملكه أشقاء سوريون، أعلن على واجهة المحل أنه بحاجة لعمال أردنيين، الأمر الذي اعتبره ناشطون “خطوة استفزازية”، وسط صمت حكومي أردني.

وقال مالك المحل للوكالة التي تواصلت معه، إن قانون العمل الأردني يجبر المنشأة على أن يكون عمالها أردنيون بنسبة 60 %.

وأكد المالك أن الوظيفة لم تكن “عامل نظافة” كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.