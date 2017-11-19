الأمين العام لحلف الناتو يعتذر لأردوغان عن فضيحة المناورات

قدم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اعتذاره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن فضيحة مناورات الحلف في النرويج.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ستولتنبرغ، مساء السبت، مع أردوغان، حسب مصادر في الرئاسة التركية.

وأوضحت المصادر أن أمين حلف الـ”ناتو” أكد لأردوغان إطلاق تحقيق في الفضيحة، وتسريح موظف نرويجي متعاقد، متورط في الحادثة.

وأضافت المصادر أن ستولتبرغ شدد على أن تركيا حليف هام بالنسبة لـ”الناتو”، وأنه سيتم اتخاذ جميع التدابير لضمان عدم تكرار الحادثة.

وأردفت أن أمين الحلف أعرب عن أمله في ألا تؤثر الحادثة على علاقات تركيا مع الحلف.

يشار إلى أن تركيا سحبت قواتها أمس، من مناورات النرويج، عقب الفضيحة، التي وقعت في حادثتين منفصلتين؛ تمثّلت الأولى بقيام أحد أفراد الطاقم الفني التابع للمركز العسكري المشترك بالنرويج، المشرف على تصميم نماذج المحاكاة للسيرة الذاتية لقادة العدو، بوضع تمثال لأتاتورك ضمن السيرة الذاتية لأحد قادة الأعداء المفترضين.

وفي الحادثة الأخرى، فتح أحد الموظفين المدنيين المتعاقدين مع الجيش النرويجي، أثناء دروس المحاكاة، حسابًا باسم “رجب طيب أردوغان” في برنامج محادثة، لاستخدامه في التدريب على “إقامة علاقات مع قادة دول عدوة والتعاون معها”.

وقدم كل من ستولتينبيرغ، ووزير الدفاع النرويجي فرانك باك جنسن، وقائد المركز العسكري المشترك في النرويج، أندرزج ريودويتز، رسائل اعتذار إلى تركيا، على خلفية الواقعة، ووعود بمحاسبة المتورطين.(ANADOLU)