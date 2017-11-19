رتل عسكري تركي ضخم يصل إلى ريف حلب الغربي (فيديو + صور)

قال ناشطون معارضون، السبت، إن رتلاً تركياً عسكرياً ضخماً دخل إلى ريف حلب الغربي، حيث يفترض أن يتمركز في نقطة مراقبة جديدة تنفيذاً لما يعرف باتفاق خفض التوتر.

وذكر الناشطون أن الرتل التركي دخل منطقة كفرلوسين بريف إدلب، وتوجه إلى قرية الشيخ عقيل في ريف حلب الغربي.

وقالت قناة الجزيرة، إن هذه نقطة المراقبة الثالثة التي يقيمها الجيش التركي، وهي مطلة على مناطق سيطرة الوحدات الكردية في محيط عفرين.

وتداولت مصادر إعلامية محلية صوراً ومقاطع مصورة تظهر الرتل المؤلف من آليات عسكرية وعربات مدرعة.

متابعات

يواصل الجيش التركي انتشاره في إدلب في إطار تشكيله نقاط مراقبة بمنطقة خفض التوتر بالمحافظة المذكورة.

ووصل موكب من العربات التابعة للجيش التركي، مساء السبت، إلى نقاط المراقبة التي تعتزم إنشائها في إدلب وغربي حلب على الخط المحاذي لمنطقة عفرين.

وتمركز الموكب العسكري التركي في المرحلة الأولى بمنطقة قريبة من عفرين، قبل أن ينتقل إلى خط إدلب-عفرين، بوقت لاحق، في إطار اتفاق أستانا، الموقع مع الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا. (ANADOLU)