قطر : لا نستبعد التحرك العسكري ضدنا .. و هذه الدول سنعتمد عليها في الدفاع

قطر : لا نستبعد التحرك العسكري ضدنا .. و هذه الدول سنعتمد عليها في الدفاع

قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده لا تستبعد تحرك دول المقاطعة عسكريا ضدها.

وردا على سؤال حول احتمال قيام دول المقاطعة بقيادة السعودية باتخاذ إجراء عسكري، قال الوزير القطري، “إنه على الرغم من أن قطر تأمل في ألا يحدث ذلك، فإن بلاده “مستعدة جيدا” ويمكنها الاعتماد على شركائها في الدفاع عنها ومنهم فرنسا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، (التي لها قاعدة في قطر)”، وفقا لتصريحاته التي نقلتها وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وأضاف الدبلوماسي القطري “لدينا ما يكفي من الأصدقاء من أجل منعهم من اتخاذ هذه الخطوات”.

وأفاد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بأنه إذا كان هناك أي عدوان على قطر، ستتأثر القوات الأمريكية به.

وبين الوزير القطري أن المقاطعة تؤثر بالفعل على التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد “داعش” في العراق وسوريا، مشيرا إلى أن طائرات النقل من “طراز سي – 17” القطرية تعتبر الطائرات الرئيسية التي تقدم الدعم اللوجستي لشركاء التحالف، مثل الأردن وتركيا، مبينا في السياق أن حظر الطيران القطري فوق السعودية والبحرين والإمارات، لم يبق لقطر سوى خيار واحد لمواصلة الدعم اللوجستي لشركاء التحالف وهو التحليق فوق الأجواء الإيرانية. (Bloomberg – RT)