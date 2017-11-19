متحدث باسم ميليشيا عراقية : لا وجود للحشد الشعبي في سوريا .. بل ” مقاتلون عراقيون مدنيون ” تدفع الحكومة السورية رواتبهم ! ( فيديو )

زعم، نعيم العبودي، المتحدث باسم “عصائب أهل الحق” إحدى الميليشيات العراقية الشيعية التي تتمركز قوات تابعة لها في سوريا دفاعاً عن بشار الأسد، أن لا وجود للحشد الشعبي ولا للعصائب في سوريا.

وقال العبودي في تصريحات تلفزيونية، إن المقاتلين الموجودين في سوريا هم “مدنيون متطوعون” والحكومة السورية هي من تدفع رواتبهم.

وأكد العبودي أنه لا يوجد قانون في العراق يمنع ذهاب المواطنين إلى سوريا، خصوصاً وأن الحكومة هناك، تجيز ذلك.