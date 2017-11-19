مقرب من قاسم سليماني .. مقتل لواء في الحرس الثوري الإيراني في سوريا

مقرب من قاسم سليماني .. مقتل لواء في الحرس الثوري الإيراني في سوريا

قالت قناة “روسيا اليوم” الروسية، نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية، السبت، إن قائداً عسكرياً برتبة لواء في الحرس الثوري الإيراني قتل في مدينة البوكمال.

وكان القتيل “خير الله صمدي”، المقرب من قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ينتمي للفرقة 36 أنصار المهدي في محافظة زنجان شمالي إيران.

وقتل صمدي إثر إصابته بشظايا قذيفة في البوكمال خلال معارك مع تنظيم “داعش”، بحسب القناة.

وشارك صمدي في الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980-1988، وأصيب فيها.