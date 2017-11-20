إيران تندد ببيان الجامعة العربية بشأنها و تعتبره ” عديم القيمة “

اعتبرت إيران الاثنين البيان الختامي الذي اعتمدته الجامعة العربية إثر اجتماع طارئ عقدته الأحد في القاهرة واتهمت فيه الجمهورية الاسلامية بـ”العدائية” ضد الدول العربية، بأنه “عديم القيمة”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي كما نقلت عنه وكالة الانباء الطلابية الايرانية “ايسنا”، إن “حل المشاكل الحالية في المنطقة التي ينتج قسم كبير منها من السياسات السعودية الفاشلة، ليس في اصدار مثل هذه البيانات عديمة القيمة وإنما التخلي عن اتباع سياسات الكيان الصهيوني”.(AFP)