أسماء الأسد تزور ” بنات مريم أم المعونة ” احتفالاً بمرور 100 عام على عملهن في سوريا ( صور )

أسماء الأسد تزور ” بنات مريم أم المعونة ” احتفالاً بمرور 100 عام على عملهن في سوريا ( صور )

نشر حساب “الرئاسة السورية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لأسماء الأسد، تظهر زيارتها لراهبات “بنات مريم أم المعونة” في دمشق.

الزيارة التي أجرتها زوجة رأس النظام، إلى دير الراهبات في المستشفى الإيطالي بدمشق، الأحد، جاءت”بمناسبة مرور أكثر من 100 عام على بدء عمل أوائل راهبات الدير في سوريا”.

وقال حساب “الرئاسة” إن الراهبات جئن من بلدان مختلفة، وقررن البقاء في سوريا، والاستمرار بخدمتهن للأطفال والمرضى رغم الحرب.

وتنتشر أفرع جمعية “بنات مريم أم العونة” داخل إيطاليا وخارجها، منذ عام 1877، ولها أفرع في دمشق وحلب وعمان والقاهرة، إضافة لأفرع عديدة في فلسطين ولبنان.