تاجر يعرض على وزير في حكومة النظام رشوة خلال زيارته لسوق الهال في دمشق !

قال عبد الله الغربي، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة بشار الأسد، إن ما تقوم به الوزارة حاليا هو ضبط حيتان سوق الهال و “لدينا معهم معارك قوية وحلقات الوساطة التي تعتبر هي السبب في رفع الأسعار”.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن الغربي قوله، الاثنين، إن “هناك خططاً لمنع الاحتكار وكسر حلقات الوساطة فالبندورة مثلاً تدخل إلى سوق الهال بـ35 ليرة مثلاً تباع بـ150 ليرة هناك أكثر من 6 حلقات للوساطة التي تعتبر هي السبب في رفع الأسعار أضعافاً مضاعفة. وأشار إلى أن هؤلاء التجار يعملون بضعة أشهر بأرباح تصل إلى نصف مليار ليرة”.

وكشف الوزير أنه وخلال إحدى جولاته في سوق الهال اعتقد أحد التجار أنه مراقب تمويني وعرض عليه مبلغ 25 ألف ليرة سورية «فحصة المراقب التمويني محسومة لديهم خارج الأرباح»، وأضاف أن الوزارة تعمل على تأمين الطحين للأفران والتوسع في بناء المخابز وتحسين جودة الرغيف.

وبخصوص الاستثمارات قال: “في حلب هناك 21 فرناً تابعة لمجلس مدينة حلب أجارها 10 آلاف ليرة سورية فقط في الشهر، تم إنذارهم ليكونوا تحت إشراف الوزارة وإذا لم يوافقوا لن يتم تزويدهم بالطحين والبالغ 18 ألف طن إضافة إلى المازوت. مشيراً إلى أن هناك خللاً أيضاً بتوزيع الطحين في حماة”.