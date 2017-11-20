تركيا تؤكد رفضها مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في ” مؤتمر الحوار السوري “

شدد نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداغ، رفض بلاده إشراك “منظمات إرهابية” في مؤتمر الحوار السوري الذي تخطط روسيا لعقده، بما في ذلك تنظيم “ب ي د” (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي – وحدات الحماية الكردية).

كلام بوزداغ جاء خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة التركية، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال بوزداغ إن دعم تركيا لكافة الخطوات التي تصب في اتجاه الحل السياسي للأزمة السورية ماثل للعيان.

وأضاف أن تركيا لديها موقف واضح أيضا فيما يتعلق بشرعية الجهات التي ستجلس على طاولة الحل السياسي، حيث ينبغي أن تحظى بالاعتبار والتأييد الشعبي، وأن تكون منظمات حقيقية وليست نتاج سيناريو معين.

وشدد على أن بلاده لا يمكن أن تكون طرفا لا من قريب ولا بعيد، في أي عمل يجري بالتعاون مع تنظيم “ب ي د”.

وأردف: “لا يحق لأحد أن ينتظر منا التسامح حيال جلوس تنظيم إرهابي على الطاولة” في إطار مساعي حل الأزمة السورية. (ANADOLU)