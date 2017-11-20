تركيا : وحدات الحماية الكردية تقصف قوة مراقبة تركية في إدلب

تركيا : وحدات الحماية الكردية تقصف قوة مراقبة تركية في إدلب

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن وحدات الحماية الكردية في مدينة عفرين، قصف الاثنين، بقذائف الهاون، قوة مراقبة تركية بمناطق خفض التوتر بمحافظة إدلب.

وذكرت الوكالة أن 5 قذائف هاون في محيط تمركز قوة المراقبة التركية بمنطقة دارة عزة على خط عفرين – إدلب.

وأشار إلى سقوط إحدى القذائق عل بعد 100 متر من القوة التركية في منطقة قلعة سمعان، وسقوط باقي القذائف بالقرب من منازل المدنيين.