تركيا : وحدات الحماية الكردية تقصف قوة مراقبة تركية في إدلب

20 نوفمبر، 2017
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قالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن وحدات الحماية الكردية في مدينة عفرين، قصف الاثنين، بقذائف الهاون، قوة مراقبة تركية بمناطق خفض التوتر بمحافظة إدلب.

وذكرت الوكالة أن 5 قذائف هاون في محيط تمركز قوة المراقبة التركية بمنطقة دارة عزة على خط عفرين – إدلب.

وأشار إلى سقوط إحدى القذائق عل بعد 100 متر من القوة التركية في منطقة قلعة سمعان، وسقوط باقي القذائف بالقرب من منازل المدنيين.

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رأي واحد على “تركيا : وحدات الحماية الكردية تقصف قوة مراقبة تركية في إدلب”

  1. هاد خبر كاذب
    لأنو الأتراك استفزوا وحدات حماية الشعب، من اكتر من شهر الاحتلال التركي يقتلع الأشجار ويبلع الاراضي.

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