تنظيم فلسطيني يستنكر وصف حزب الله بـ ” منظمة إرهابية ”

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليل الأحد، وصف وزراء الخارجية العرب منظمة “حزب الله” اللبناني كـ”منظمة إرهابية”.

جاء ذلك في بيان للجبهة الشعبية (فصيل يساري وثاني أكبر فصيل بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح)، مساء الأحد، اطلعت عليه الأناضول.

وقالت الجبهة إن قرار الوزراء تجاه حزب الله خلال اجتماعهم الطارئ مساء الأحد في القاهرة “تساوق مع محاولات الادارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني في شيطنة قوى المقاومة التي تنتصر لقضايا شعوبها وتعمل على تحرير أراضيها”.

ورأت: “إن القرار يُشكل خدمة مجانية لكيان الاحتلال الصهيوني وحلفائه”.

وتابعت “هذا القرار هو وصمة عار في السياسات الرسمية العربية التي كان عليها أن تنتصر لقوى المقاومة وتوفر لها كل عوامل الدعم من أجل الانتصار على المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأمة العربية والعديد من أقطارها”، بحسب البيان. (ANADOLU)