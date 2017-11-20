قدري جميل : منصة موسكو لم تحدد موقفها من مؤتمر الرياض بعد

قدري جميل : منصة موسكو لم تحدد موقفها من مؤتمر الرياض بعد

أعلن المعارض الموالي قدري جميل أن المنصة ملتزمة بعدم الإدلاء بتصريحات حتى انتهاء تحضيرات اجتماع الرياض، والمتمثلة بأعمال اللجنة التحضيرية التي تشارك فيها المنصة.

وقال جميل في تصريح لقناة روسيا اليوم، إنه حين انتهاء التحضيرات سنعلن موقفنا بالمشاركة أوعدمها.

ونفى جميل الأنباء التي تحدثت في وقت سابق من اليوم وأشارت إلى أن “منصة موسكو” ستشارك في اللقاء الثاني للمعارضيين السوريين والذي سيعقد في الرياض.

وقال” لم يصدر عن منصة موسكو أي إعلان بهذا الخصوص”، مضيفا أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

وتابع أن منصة موسكو لم تحدد موقفها النهائي حتى هذه اللحظة.

وكانت وكالة نوفستي للأنباء قد نقلت عن العضو في منصة القاهرة فراس الخالدي قوله إن هناك قائمة تتضمن أسماء 11 شخصا من أعضاء منصة موسكو سيقومون بتمثليها في مؤتمر الرياض، وهو ما نفاه رئيس منصة موسكو قدري جميل.