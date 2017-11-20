معلمة كولومبية تجبر طلابها على ممارسة الجنس معها مقابل رفع علاماتهم

تواجه معلمة الحكم بالسجن بعدما أجبرت طلابها على ممارسة الجنس معها مقابل منحهم علامات مرتفعة.

وهددت يوكاساتا م. (40 عاماً) طلابها بالرسوب في حال رفضهم ممارسة الجنس معها، وفق ما نقل موقع “مترو”.

وكانت يوكاساتا تعلّم في مدرسة في #كولومبيا، وتم كشفها والإبلاغ عنها بعدما قام أحد ضحاياها بإطلاع أهله بالحقيقة، وذلك بعدما اكتشفوا صوراً لها على هاتفه الجوال.

وأوضح الطالب لوالديه أنها ترسل لهم صورها الفاضحة عبر تطبيق “واتساب”، وذلك بعد تعرّضها لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما اوردت صحيفة النهار اللبنانية، وأشار إلى أنها تعرض عليه وعلى زملائه الذين تراوح أعمارهم ما بين 16 و 17 عاماً المساعدة في دروسهم ثم ترسل لهم الصور وتعرض عليهم ممارسة الجنس مقابل العلامات المرتفعة.

تجدر الإشارة إلى أن المعلمة تواجه حكماً بالسجن لـ 40 عاماً، وقام زوجها بطلب الطلاق.

ونشر أحد ضحاياها صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستلقية على سرير وهي تغطي أعضاءها التناسلية بدبّ زهريّ، وكتب: “هذه المعلمة يوكاساتا التي تخبرنا أنها سترفضنا إذا لم نمارس الجنس معها”.

وانتشرت عبر مواقع التواصل صوراً عدّة فاضحة لها بوضعيات مغرية.