نظرية ” الأرض مسطحة ” تنتشر من جديد في أمريكا ! ( فيديو )

يتزايد عدد مؤيدي نظرية الأرض المسطحة، وهي فكرة شاعت قديما، قبل أن تندثر في القرن السادس وتصبح “كروية الأرض” هي الفكرة السائدة في العالم.

وقد نظم في الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر يحمل عنوان “الأرض المسطحة”، إذ ناقش فيه المشاركون فكرة الأرض المسطحة وشرحوا ظواهرها، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية، ويعترض مؤيدو النظرية على وجود الجاذبية ولا يعترفون بالصور التي تنشرها وكالة ناسا، إذ يعتقدون باستحالة مغادرة الغلاف الجوي لالتقاط تلك الصور.