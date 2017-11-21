ألمانيا : مراهقون سوريون يتشاجرون داخل متجر و يحطمون محتوياته (صور)

أعلنت الشرطة الألمانية، الاثنين، اعتقالها 7 مراهقين سوريين، قاموا بتخريب أحد فروع مقاهي “تشيبو”، في مدينة ايسن، غربي البلاد.

وذكرت صحيفة “دير فيستن“، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاماً، كانوا في البداية يتشاجرون مع امرأة في نفق الركاب بالمحطة الرئيسية، ثم انتقل الشجار إلى فرع “تشيبو”، وقاموا بتخريب الرفوف واستخدام القضبان كأسلحة، كمان أن أحدهم كان يحمل سكيناً.

وأضافت الصحيفة أن “أحد المحققين البالغ من العمر 26 عاماً أصيب بأذى شديد بعد تدخله وتم نقله إلى المستشفى”.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المراهقين، فيما تم إغلاق المحل بعد الحادثة، بسبب الذعر الذي لحق بالموظفين، على حد تعبير الصحيفة.

بدورها، قالت صحيفة “بيلد” إن المجموعة تم احتجازها، ومن ثم أطلق سراح أفرادها لاحقاً.

وسيحاكم المتورطون بتهم إلحاق الأضرار بالممتلكات والتسبب بالإصابات الجسدية الخطيرة وخرق السلم.