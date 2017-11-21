ألمانيا : مراهقون سوريون يتشاجرون داخل متجر و يحطمون محتوياته (صور)

21 نوفمبر، 2017
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أعلنت الشرطة الألمانية، الاثنين، اعتقالها 7 مراهقين سوريين، قاموا بتخريب أحد فروع مقاهي “تشيبو”، في مدينة ايسن، غربي البلاد.

وذكرت صحيفة “دير فيستن“، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاماً، كانوا في البداية يتشاجرون مع امرأة في نفق الركاب بالمحطة الرئيسية، ثم انتقل الشجار إلى فرع “تشيبو”، وقاموا بتخريب الرفوف واستخدام القضبان كأسلحة، كمان أن أحدهم كان يحمل سكيناً.

وأضافت الصحيفة أن “أحد المحققين البالغ من العمر 26 عاماً أصيب بأذى شديد بعد تدخله وتم نقله إلى المستشفى”.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المراهقين، فيما تم إغلاق المحل بعد الحادثة، بسبب الذعر الذي لحق بالموظفين، على حد تعبير الصحيفة.

بدورها، قالت صحيفة “بيلد” إن المجموعة تم احتجازها، ومن ثم أطلق سراح أفرادها لاحقاً.

وسيحاكم المتورطون بتهم إلحاق الأضرار بالممتلكات والتسبب بالإصابات الجسدية الخطيرة وخرق السلم.

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رأي واحد على “ألمانيا : مراهقون سوريون يتشاجرون داخل متجر و يحطمون محتوياته (صور)”

  1. خبصوا ووسخوا يلا حدكم سنتين أكتر أو أقل و ببلشوا بقلعوكم واحد ورا التاني من هلأ جهزوا حالكن وبالذات المراهقين السوريين ما منسمع غير مراهقين يقومون بتصوير بنات على الشاطئ ومراهقين يضرمون النار في متسول ومراهقون يستمنون داخل مسبح وقضايا تحرش ومراهق سوري يقتل يسرق ينهب ما عدا قصص الفضايح للكبار من متزوجين ومتزوجات من خيانات وقتل لك اتفوووووووووو على هيك تربية وأخلاق وسختوا سمعة كل سوري أقسم بالله آخر خمس سنوات كرهت حالي اني سوري تغيرت نظرة الناس النا يلعن شرفكم حاااااج تخبيص يلعن هيك ثورة تفاءلنا فيها خير قلنا الحمدلله عنا مجتمع محافظ مربى وخلوق وبلشت سنة عن سنة تتكشف الفضايح والإجرام اللي بالنفوس وأي شخص ببرر هاد الفساد الخلقي سببه النظام هو كاذب مجرد تبرير عن سوء الخلق المتفشي بالمجتمع أصلا فعلا كيفما تكونوا يولى عليكم والله صحيح طبعا استثني فئة مربايه بتخاف الله أصبحت نسبتها قليلة جدا جدا للأسف

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