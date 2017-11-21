السعودية توقف تجديد عقود أطباء الأسنان الأجانب

رفضت وزارة الخدمة المدنية السعودية تجديد عقود أطباء الأسنان غير السعوديين المقيمين في مدينة الرياض مرجعة قرارها إلى توفر مواطنين ومواطنات مؤهلين لشغل تلك الوظائف.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الحياة” السعودية عن موافقة وكالة وزارة الخدمة المدنية للاستقطاب والتوظيف على تجديد عقود فئة الأطباء المقيمين الذين تجاوزت خدماتهم 15 سنة للذين تقع مقرات وظائفهم في المراكز والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض، كما وافقت على تجديد عقود الأطباء من فئة (نائب) مدة سنة من تاريخ نهاية عقودهم الحالية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد كشفت في تقريرها السنوي أن هناك 9 قطاعات في المملكة مستهدفة بالتوطين ومنها قطاع الصحة.

وقال مسؤول في وزارة الصحة، في يوليو/تموز الماضي، إن 90 بالمئة من قطاع طب الأسنان الخاص في المملكة يشغله وافدون أجانب رغم قرار توطين القطاع بسبب “التلاعب” الذي قابله.

وكانت الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي في وزارة الصحة، طالبت المديريات الصحية في المملكة في إبريل/نيسان 2016، بعدم تجديد عقود الأطباء غير السعوديين الذين يشغلون وظائف طبيب أسنان، مؤكدة تبليغهم بعدم الرغبة في تجديد عقودهم مع توقيعهم على العلم بذلك.

وكانت وزارة العمل أعلنت في مايو/أيار الماضي أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة تم إيقاف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، بهدف إتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات، وأكدت وزارة العمل أنه تم البدء في تنفيذ قرار الإيقاف لست مهن في مجال طب الأسنان هي طبيب أسنان عام، وطبيب اختصاصي جراحة فم وأسنان، وطبيب أسنان صحة عامة، واستشاري أسنان، واستشاري جراحة فم وأسنان، واستشاري أسنان صحة عامة.

وبعدها بأيام، تعهّد وزير الصحة، آنذاك، توفيق الربيعة بالقضاء على بطالة المواطنين خريجي طب الأسنان وأكد أن جميعهم سيجدون خلال الفترة القادمة فرص عمل جيدة.

ويوجد في السعودية، بحسب تقرير، 26 كلية طب أسنان بين حكومي وخاص، و18 منها كلية حكومية وثماني كليات خاصة، ويتخرج منها ما بين 2000 إلى 3000 طبيب سنوياً. ويبلغ عدد ممارسي طب الأسنان في المملكة نحو 10 آلاف طبيب، لا يتجاوز عدد الأطباء السعوديين منهم نسبة 25 بالمئة أي نحو 2500 طبيب سعودي فقط. (arabianbusiness)