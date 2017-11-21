بشار الأسد يهدي ” لوحة ” لبوتين بعد إحضاره إلى سوتشي ( فيديو )

قال، ديميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن بشار الأسد قدم إلى الرئيس الروسي لوحة بمثابة هدية تذكارية.

وفي حديث للصحفيين، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”، رفض بيسكوف الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن اللوحة، مكتفيا بالقول “إنها هدية”.

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