بمساعدة من سوريين آخرين .. الشرطة الألمانية تقبض على 6 سوريين مشتبه بتخطيطهم لشن هجوم

ألقت السلطات الألمانية القبض على ستة سوريين في عدة مدن ألمانية خلال حملة لمكافحة الإرهاب صباح الثلاثاء.

وأعلن الادعاء العام في مدينة فرانكفورت أن المشتبه بهم، رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و 28 عاما ينتمون لتنظيم “داعش”، وخططوا لشن هجوم في ألمانيا.

وتمّ القبض على المشتبه بهم خلال حملة تفتيش ومداهمات شملت ثمانية منازل في مدن كاسل وهانوفر وإيسن ولايبزيغ.

وبحسب بيانات المحققين، فإن خطط شن الهجوم لم تكتمل بعد، لكنها كانت تستهدف مكانا عاما في ألمانيا.

ووفقا للبيانات، فإن أربعة متهمين دخلوا إلى ألمانيا في كانون أول عام 2014 كطالبي لجوء، بينما دخل الاثنان الآخران إلى البلاد في آب وأيلول من عام 2015.

وشارك في الحملة الأمنية نحو 500 شرطي، صادرت خلالها السلطات هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة ووثائق.

وتعتقد السلطات الأمنية الألمانية أن هذه الخلية كانت تعتزم تنفيذ هجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد (كريسمارس ماركت) في مدينة إيسن (غرب)، وذلك حسبما أعلنت عنه محطة ولاية هيسن الإذاعية، غير أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسميا إلى غاية اللحظة.

وحسب صحيفة “دي فيلت” الألمانية فإن السلطات حصلت على تحذيرات من قبل لاجئين سوريين آخرين، تضمنت معلومات تفيد بأن المعنيين تقدموا ببيانات خاطئة حول هوياتهم إضافة إلى تفاصيل أخرى رفضت الشرطة الافصاح عنها. (DPA – AFP -DW)