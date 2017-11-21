تركيا : اعتقال 13 سورياً بشبهة ” الإرهاب ” في أضنة

ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 13 سورياً وعراقي واحد، لانتمائهم لتنظيم داعش، والاشتباه باستعدادهم لتنفيذ هجمات إرهابية، بمدينة أضنة.

وقالت صحيفة “ملييت” التركية، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شعبة مكافحة الإرهاب تحققت من وصول عدد من عناصر تنظيم داعش إلى مدينة أضنة، عقب فقدان الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم في كل من سوريا والعراق.

ورجحت قوات الأمن التركي احتمال استعداد عناصر التنظيم، لتنفيذ هجمات إرهابية، شبيهة بالتي حدثت في أوروبا، كعمليات “طعن”، أو تفخيخ سيارات.

وبناء على ذلك، داهمت فرق مكافحة الإرهاب، في صباح العاشر من الشهر الجاري، 20 منزلاً بالمدينة، واعتقلت 13 سورياً، وعراقي واحد.

وأكدت الشرطة أن المشتبه بهم تلقوا دورات تدريبية من قبل التنظيم، بمدينة الرقة، إلا أن فقدان سيطرتهم على الأراضي في الآونة الأخيرة، اضطرهم للقدوم إلى مدينة أضنة، كما تم تحويلهم إلى النيابة العامة بالمدينة، أول أمس الاثنين، عقب انتهاء عملية التحقيق معهم، والتي استمرت 11 يوماً.