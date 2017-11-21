“جيد أنك لم تطلب البنطال !” .. رئيس قرغيزستان يحقق حلم صحفي ويهديه ساعته خلال مؤتمر (فيديو)

طلب رئيس تحرير صحيفة “دي فاكتو” القرغيزية، من رئيس قرغيزستان، ألمازبيك أتامباييف، ساعة اليد التي كان يرتديها أثناء مؤتمر صحفي عن النتائج التي توصل إليها خلال 6 سنوات من حكمه، يوم الأحد الماضي.

وأثناء طرح السؤال، قام الشاب بالحديث عن حلم قد شاهده مسبقا، مفاده أن الرئيس القرغيزي كان قد أهداه ساعته الشخصية، حيث قام بطلب الساعة من رئيس الجمهورية ليحتفظ بها كتذكار.

وقال أتامباييف ممازحا أثناء إهدائه الساعة للصحفي: “من الجيد أنه لم تطلب البنطال”. (SPUTNIK)