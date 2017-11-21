زيارة سرية مفاجئة ! .. بوتين يستقدم بشار الأسد إلى سوتشي لساعات (فيديو + صور)

21 نوفمبر، 2017
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استقبل بوتين، بشار الأسد، في سوتشي، أمس الاثنين، وبحثا “المبادئ الأساسية لتنظيم العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية”، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وقال الكرملين في بيان نشره على موقعه الرسمي الإلكتروني، إن بوتين، هنأ الأسد بـ “النتائج التي حققتها سوريا في الحرب ضد الإرهاب”، مضيفا أن “الشعب السوري يقترب تدريجيا من هزيمة الإرهابيين، التي هي نتيجة حتمية”.

وأكد بوتين أنه بات من المهم الآن “التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا”، مشيرا إلى أن “الأسد مستعد للعمل مع كل من يريد السلام، والاستقرار في سوريا”.

وقال بوتين: “أنتم تعرفون أنه من المقرر أن التقي في سوتشي بعد غد، بنظيريّ، الرئيس التركي والرئيس الإيراني. وأن نجري نحن أيضا مشاورات إضافية، خلال اجتماعنا. المسألة الأهم، هي مسألة ما بعد هزيمة الإرهابيين، وهي مسألة التسوية السياسية، التسوية طويلة الأمد للوضع في سوريا”.

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8 آراء على “زيارة سرية مفاجئة ! .. بوتين يستقدم بشار الأسد إلى سوتشي لساعات (فيديو + صور)”

  2. تم شحنه كالعادة بطائرة شحن روسية ليقابله معلمه ويعطيه الأوامر وماذا يتصرف هو وعصابته وكيف يتكلمون بالإعلام وقد يكون طلب منهم تخفيف النبرة تجاه تركيا والسعودية اللتان باتت مواقفهم تطابق مع الدور الروسي

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  4. الشحن الجحش عبر طائرات شحن المواشي والبضائع الزيارة السرية لا يعلن عليها هذا يعني بشار مازال مرعوبا مازاال خرج متل جرذان في الجحر يختبئ فيه عدم وجود العلم السوري يوجد العلم الروسي هذا يعني أن بوتين لا يعامل بشار معاملة رئيس الجمهورية بل موظف والشبيح عنده جاء فقط كي يسمعه بوتين ماذا يتقرر مصيره في الاجتماع مع روحاني أردوغان رئيس الغفلة السيادة الوطنية تسلم عليك يا بشر المختل

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  5. بوتين الكلب ودنبه لايوجد فرق بينهم . دكتاتور روسي يدافع عن ديكتاتور قرداحي .

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  7. بشار وبوتين مجرمين ويتعاطفون مع بعض . في تضامن عصابة مجرمين وقتله مع بعض . ويجب اعتقال الأثنين من سلطات البلدين .

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  8. بوتين يضحي بروسيا . من أجل الصعلوك الاسد . روسيا اصبح صعبا نجاتها من نهاية مروعة . بسبب سفالة بوتين .
    لا احد سيستطيع انقاذ روسيا .

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