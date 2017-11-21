زيارة سرية مفاجئة ! .. بوتين يستقدم بشار الأسد إلى سوتشي لساعات (فيديو + صور)

استقبل بوتين، بشار الأسد، في سوتشي، أمس الاثنين، وبحثا “المبادئ الأساسية لتنظيم العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية”، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وقال الكرملين في بيان نشره على موقعه الرسمي الإلكتروني، إن بوتين، هنأ الأسد بـ “النتائج التي حققتها سوريا في الحرب ضد الإرهاب”، مضيفا أن “الشعب السوري يقترب تدريجيا من هزيمة الإرهابيين، التي هي نتيجة حتمية”.

وأكد بوتين أنه بات من المهم الآن “التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا”، مشيرا إلى أن “الأسد مستعد للعمل مع كل من يريد السلام، والاستقرار في سوريا”.

وقال بوتين: “أنتم تعرفون أنه من المقرر أن التقي في سوتشي بعد غد، بنظيريّ، الرئيس التركي والرئيس الإيراني. وأن نجري نحن أيضا مشاورات إضافية، خلال اجتماعنا. المسألة الأهم، هي مسألة ما بعد هزيمة الإرهابيين، وهي مسألة التسوية السياسية، التسوية طويلة الأمد للوضع في سوريا”.