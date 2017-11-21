صحيفة فرنسية : تركيا مستعدة لتقديم تنازلات متعلقة بمصير بشار الأسد مقابل ” تهميش الأكراد “

21 نوفمبر، 2017
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قالت صحيفة لوموند إن تركيا مستعدة لتقديم تنازلات للروس مقابل تهميش أكراد سوريا، وذلك قبيل قمة سوتشي التي ستجمع بين زعماء روسيا وتركيا وإيران يوم الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن أنقرة خففت من حدة انتقادها لـ”طاغية الشام”، معطية الأولوية لحل سياسي يحافظ على وحدة البلاد في ظل المكاسب التي حققتها ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا والتي تقلق أنقرة إلى أقصى حد.

واستدلت الصحيفة فيما ذهبت إليه من تغير في موقف الأتراك من مصير بشار الأسد، بحسب ما نقلت عنها قناة الجزيرة، عبر موقعها الإلكتروني، بتصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمام الصحافة وقال فيه “لا بد أولا من التحدث إلى المعارضة، والواقع أن روسيا وإيران لم تعودا الدولتين الوحيدتين اللتين تقولان بأن الأسد يمكنه البقاء، فالسعودية وفرنسا تقولان نفس الشيء، وعلينا أن لا نكون عاطفيين أكثر من اللازم، وهذا لا يعني أن الحصول على إجماع بشأن مصير الأسد سيكون أمرا سهلا”.

وكان أوغلو يتحدث على هامش اجتماع عقد بمدينة أنطاليا بتركيا على مستوى وزراء الخارجية يضم وزراء كل من تركيا وروسيا وإيران.

ويهدف اللقاء لوضع الأجندة التحضيرية للاجتماع الذي سيضم قادة الدول الثلاث في 22 من الشهر الجاري في مدينة سوتشي الروسية.

وسيسعى القادة لوضع خريطة طريق أو تصور لـ “حل نهائي للأزمة السورية”.

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7 آراء على “صحيفة فرنسية : تركيا مستعدة لتقديم تنازلات متعلقة بمصير بشار الأسد مقابل ” تهميش الأكراد “”

  1. اعتقد السوريون وصلوا الى نقطة البداية اي دمروا بلدهم و عادوا الى نقطة الصفر من الحقوق السبب بكل بساطة هو سيطرة الاخوان المسلمين على المعارضة و وضعها في حضن المجرم اردوغان فقاموا باستبعاد او تصفية كل من يعارض خطتهم فتحولت الثورة الى مجموعات اسلامية راديكالية تنهش ببعضها و بالشعب فاستغل النظام و روسيا و ايران فقاموا بتدمير مناطقهم على رؤسهم و النتيجة تدمير نصف سوريا و مليون قتيل و بقاء المجرم الاسد و اليوم بدا اردوغان بالقبول ببقاء الاسد مقابل ضرب عفرين

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    1. ما هذا الهوس بالاخونجية؟ أسخف ما يمكن أن يهرب المرء من مواجهة الواقع بتحميل غيره المسؤولية… هل كل هؤلاء الذين عارضوا المجرم بشار من قوى مسلحة على الأرض اخونجية؟ ألا بعض الحقيقة يا عمر بدون ترداد ببغائي لما أصبح “موضة” مصرية سعودية اماراتية في تحميل الاخوان ما ليس في طاقتهم وقدرتهم أصلا؟ لما كل هذا النفخ بالاخوان بينما الحقيقة أن داعمي الثورة السورية لم يكونوا أهلا لمسؤولية ولا هم يبحثون سوى عن حماية عواصمهم… كفى جلدا بالشعب السوري… رغم أني لست سوريا… وكفلسطيني أقول لك بأنه لولا تل أبيب لما بقي سفاح سوريا يوما في دمشق… إنه مثل أبيه حاجة وظيفية مستمرة منذ عقود… ولا يخلص الشعب السوري حفنة مرتزقة بل إرادته وحده بمقاومة المحتل وليس بطريقة أخرى… نظام سفاح لا يمكن أن يحكم شعبا حرا…

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  2. شو الاخونجية شبيحة اردوغان هلق بيصيروا عميان وطرشان .أخذين وضعية اعمل حالك ميت

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  4. نظام بشار مجرم قلناها و نعيدها لأن هذا هو الحق و لكن هل نظام أردوغان أو ملالي قم أو ما بعد صدام أفضل؟ كلا و ألف كلا ! و لا نحتاج إلى صحيفة لوموند أو غيرها أن تخبرنا لان هذه ألف باء حقائق هذه المنطقة ولكن كل إنسان ينظر من منظار مصلحته فقط دون أخذ قيم الانسان و الاسلام و أي مبدأ يدعو إلى الانسانية بعين الاعتبار! هل ب ك ك على حق؟ من وجهة نظري نعم و لا في آن واحد! إن كلامه عن حقوق الكرد حق و لكن أفعاله ظلم بحق الكرد أنفسهم و وقوفه إلى جانب ملالي قم و الأسد قمة في الحقارة هل وقوف المعارضة السورية مع أردوغان قلباً و قالباً ضد حقوق الكرد حق! كلا ! هل نظام بشار الأسد أفضل للكرد من المعارضة كلا! لا حل في المنطقة حتى تعي كل قومية و طائفة أن للقوميات و الطوائف الأخرى نفس الحقوق و ليس لأية قومية أو طائفة أن تطغى على الأخرى لأي سبب كان ! إن كان هذا مبدؤنا فسيتحسن حالنا و إلا فجولات أخرى تنتظرنا و قد تكون أبشع و الله أعلم!

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  5. THE QUESTION IS NOT WHAT TURKEY AND OTHER COUNTRIES DOING AND SAYING, RATHER THAN WHAT IS SYRIAN IS DOING. LOOK HOW MANY ARE SAYING THAT THEY ARE IN OPPOSITION TO ASSAD AND AT THE SAME TIME WH HEAR HOW THEY WANT HIM TO STAY IN POWER AFTER ALL WHAT HE DONE AGAINST THERE POOR PEOPLE. AND OTHER THING VERY CLEARE
    RUSSIA AND IRAN ARE THE NEW COLONIALIST IN SYRIA, THE COLONIALIST WILL EVER LEAVE YOUR COUNTRY WITHOUT RESISTANCE, THEN WHO WILL RESIST THE COLONIST OF TEHRAN AND ITS ALLIES? NOT TURKEY BUT IT SHOULD BEE SYRIAN AND OTHER IN THIS WORLD WILL LIBERATE YOUR LAND AND THROW THE FASCIST OF ASSAD OUT OF SYRIA

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  6. ياريت كلنا نفكر متلك بعقل وحكمة ونغلب مصلحة البلد على اي اعتبار اخر
    بكفي اللي صار وياريت متل ما اغلبنا شارك بشكل او باخر بتدمير البلد نتشارك باعادة اعمار البلد ونعرف ان البلد بتستوعب الكل وبالاخر ما لنا الا بعض

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