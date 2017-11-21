قائد الجيش اللبناني يدعو إلى ” الجهوزية التامة ” على الحدود الجنوبية مع إسرائيل

قائد الجيش اللبناني يدعو إلى ” الجهوزية التامة ” على الحدود الجنوبية مع إسرائيل

قال الجيش اللبناني في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن قائده دعا إلى “الجهوزية التامة” على الحدود الجنوبية لمواجهة “تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته”.

ودعا العماد جوزاف عون الجنود “إلى السهر الدائم على حسن تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان، حفاظاً على الاستقرار”.

ويتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن على الحدود بموجب قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب عام 2006 بين إسرائيل وميليشيا حزب الله الإرهابية. (REUTERS)