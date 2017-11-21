قوات سوريا الديمقراطية : عشرات العناصر من ” درع الفرات ” ينشقون و ينضمون لنا

21 نوفمبر، 2017
3

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن عشرات العناصر من “درع الفرات” انشقوا وانضموا رسمياً لها.

وذكرت القوات في بيان لها أن “150 مقاتل أعلنوا بشكل رسمي انشقاقهم عن درع الفرات، وذلك خلال بيان رسمي قالوا فيه بأنهم اكتشفوا حقيقة مطامع الدولة التركية، وحقيقة قوات سوريا الديمقراطية، كما أعلنوا انضمامهم لـ قوات سوريا الديمقراطية”.

وأضافت: “قدموا إلى قوات سوريا الديمقراطية عن طريق خط الساجور وعلى حد تعبير المنشقين فإنهم كانوا يلاقون معاناة كبيرة تحت حكم تلك الفصائل، كما وأن بعض عوائل منهم لاتزال رهينة عند الجيش الحر ولا يعلمون مصيرهم، بالإضافة إلى أنهم عبروا عن جاهزيتهم في الدفاع عن وطنهم وأهلهم وأن يقاتلوا ضد داعش في مدينة دير الزور منضمين لقوات سوريا الديمقراطية”.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

3 آراء على “قوات سوريا الديمقراطية : عشرات العناصر من ” درع الفرات ” ينشقون و ينضمون لنا”

  3. لأنه قوات سوريا الديمقراطية حريصون على وحدة سوريا ولا يطمعون بدولة كردية وليس لديهم تمييز عنصري بين الأكراد وغيرهم , ولا هم عبيد لأمريكا ويعملون تحت رايتها وأوامرها !!!!!.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.