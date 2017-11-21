قوات سوريا الديمقراطية : عشرات العناصر من ” درع الفرات ” ينشقون و ينضمون لنا

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن عشرات العناصر من “درع الفرات” انشقوا وانضموا رسمياً لها.

وذكرت القوات في بيان لها أن “150 مقاتل أعلنوا بشكل رسمي انشقاقهم عن درع الفرات، وذلك خلال بيان رسمي قالوا فيه بأنهم اكتشفوا حقيقة مطامع الدولة التركية، وحقيقة قوات سوريا الديمقراطية، كما أعلنوا انضمامهم لـ قوات سوريا الديمقراطية”.

وأضافت: “قدموا إلى قوات سوريا الديمقراطية عن طريق خط الساجور وعلى حد تعبير المنشقين فإنهم كانوا يلاقون معاناة كبيرة تحت حكم تلك الفصائل، كما وأن بعض عوائل منهم لاتزال رهينة عند الجيش الحر ولا يعلمون مصيرهم، بالإضافة إلى أنهم عبروا عن جاهزيتهم في الدفاع عن وطنهم وأهلهم وأن يقاتلوا ضد داعش في مدينة دير الزور منضمين لقوات سوريا الديمقراطية”.