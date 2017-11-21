كريم بنزيما : زيدان ضحى بي من أجل مجد رونالدو الشخصي

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن الفرنسي #كريم_بنزيمه مهاجم #ريال_مدريد اتهم مواطنه المدرب زين الدين زيدان وزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو بوضعه تحت مقصلة النقد الجماهيري والإعلامي بعدما أخفق بتسجيل الأهداف في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.

وأحرز كريم بنزيمه هدفين في 13 مباراة في الدوري المحلي هذا الموسم، بينما سجل زميله رونالدو هدفاً واحداً علماً أنه غاب عن عدد من المباريات بسبب عقوبة الإيقاف.

وقالت صحيفة “دياريو غول” الإسبانية إن المهاجم الجزائري الأصل ضاق ذرعاً من الانتقادات واتهامات البرود التي توجه له من قبل الصحف والجماهير، وتوجه إلى فلورنتيو بيريز رئيس النادي مهدداً إياه بالخروج من النادي الذي جدد عقده حتى 2021 بسبب تلك المعاملة.

وواصلت الصحيفة، وفق ما اوردت قناة العربية السعودية: “يعتقد بنزيمه أن رونالدو أسوأ منه أو يساويه في المستوى خلال هذه الفترة، لكنه لا يتلقى الانتقادات التي توجه للمهاجم الفرنسي، كما أنه أصبح في الفترة الأخيرة يأخذ خانة قلب الهجوم التي كان بنزيمه يلعب بها طوال فترة تواجده مع ريال مدريد، بدلاً من الجناح الأيسر حيث اشتهر رونالدو”.

وأتبعت الصحيفة: “ألقى بنزيمه كذلك اللوم على المدرب زين الدين زيدان الذي يعتبره غير قادر على الوقوف في وجه رونالدو، وأعطاه الحرية باللعب في خط الهجوم من أجل تسجيل الأهداف والحصول على الجوائز الفردية، لأنه لم يعد قادراً على التحرك بسرعة واللعب بقوة مثلما كان يفعل سابقاً، وأصبح ينتظر وصول الكرة له من أجل هز الشباك، وهو ما جعل كريم يظهر بهذا المستوى المهزوز”.

وتسبب تعادل ريال مدريد مع مضيفه وجاره أتلتيكو مدريد يوم السبت بتوسيع الفارق بين بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي وغريمه برشلونة إلى 10 نقاط بعد نهاية الأسبوع الثاني عشر من “لا ليغا” مما جعل بعض الصحف المنتمية إلى نادي العاصمة الإسبانية، تقر ضمناً بأن الفريق الكتالوني حسم الدوري مبكراً هذه المرة.