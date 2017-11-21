لافروف : ” استقالة الشخصيات المتطرفة من المعارضة السورية ستساعد على توحيدها ” !

لافروف : ” استقالة الشخصيات المتطرفة من المعارضة السورية ستساعد على توحيدها ” !

قال وزير الخارجية الروسي إن استقالة الشخصيات المتطرفة في المعارضة السورية من شأنه أن يساعد على توحيد معارضة الداخل والخارج على مبادئ بناءة وأساسية.

وعبر لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرمني، إدوارد نالبانديان، عن مساندته للجهود التي تبذلها السعودية الهادفة إلى توحيد المعارضة السورية.

وتعليقا على استقالة رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن معارضة الرياض السورية، رياض حجاب، قال لافروف إن خروج الشخصيات المتطرفة من المعارضة السورية سيساعد على توحيدها.

وأوضح أن رياض حجاب جر فريقا من المعارضة إلى الاتجاه الخاطئ، وحاولوا أن يستخدموا أسلوب الإنذار مشترطين خروج الرئيس بشار الأسد، وهو ما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن، التي تؤكد أن السوريين هم من يقررون مصير بلدهم. (RT)

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