مطالبات بمحاسبة أحلام بعد غناءها بحفل زفاف في قطر لعائلة آل ثاني و التميمي ( فيديو )

انتشر مقطع فيديو للفنانة الإماراتية #أحلام وهي تغني في حفل زفاف في #قطر لعائلة آل ثاني والتميمي، أغنية لأمير قطر الشيخ تميم وتصفه بـ “تميم النبي”.

انتشار الفيديو أثار حملة واسعة ضد أحلام وأطلق هاشتاغ بعنوان “تميم النبي”، حيث طالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة أحلام وسحب الجنسية الاماراتية منها، لا سيّما أنه أشيع عن رفضها المشاركة بأغنية “قولوا لقطر” لتغني لتميم وتصفه بالنبي.

في حين دافع البعض عن أحلام، مشيرين إلى أنها لم تقل “تميم النبي” بل قالت “تميم الأبيّ”، كما فسّر آخرون أنها تقصد “تميم النبي” أي الذي نريد، ونشر مقطع للقصيدة التي تغنيها احلام للشيخ تميم بعنوان “خيل العليا وأسدنا تميم” والمقطع يقول: “ذاع صيتك وصرتي يا صلاة النبي درة الأرض بقيادة تميم الأبي”.

فيما استهجن البعض غناء احلام وتماديها بوصف تميم بالنبي، مذكرين بخلافها مع الفنان راغب علامة في برنامج “أراب ايدول” عندما تحدث عن الفنانة فيروز وقال حينها: “فيروز واحدة بالدنيا ربنا ما راح يخلق غيرها”، فردّت عليه أحلام قائلة: “الله قادر على خلق كل شيء”، متهمة إياه “بالتطاول على الذات الالهية”.

فيما استغرب البعض إطلاقها صفة النبي على تميم تزامناً مع انتشار مقطع فيديو لها قبل الحفل نفسه وهي تحض المتابعين على الصلاة وانها لا تضع طلاء الاظافر بسبب التزامها الصلاة.، وفق ما اوردت صحيفة النهار اللبنانية، ويبدو ان المقطع المنتشر تعمّد الاذيّة بأحلام التي عادة تنشر في حسابها على” سناب شات” مقاطع فيديو من حفلات الاعراس التي تحييها، فيما لم تنشر أي مقطع من الحفل المذكور حرصاً على وضعها الحساس لكون زوجها وأبنائها قطريي الجنسية وهي إماراتية.

أما أحلام، فغرّدت مرتين بعنوان “حصنوا أنفسكم”، وقالت: “حصّنت وطني و نفسي وأهلي وذريتي ومالي وبيتي بالحي القيوم الذي لا يموت والانس والجن يموتون ورفع الله عنا السوء والأذى ولا حول ولا قوه الابالله العلي العظيم اللهم وصل اللهم وسلم على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين والمسلمين أجمعين”.