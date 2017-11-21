مفتي بشار الأسد : ” سوريا انتصرت على الإرهاب بفضل بطولات الجيش “

اعتبر مفتي بشار الأسد، محمد بدر الدين حسون، أن “سوريا انتصرت على الإرهاب وعلى من تآمر عليها”، مضيفاً أنها “بقيت شامخة بفضل صمود شعبها وبطولات جيشها”.

وفي كلمة ألقاها على مدرج جامعة دمشق، أمس الإثنين، طالب حسون الطلاب بالمشاركة في “مسيرة البناء وإعادة الإعمار من خلال متابعة تحصيلهم العلمي لبناء سوريا الحديثة”.

وأضاف حسون أن “أساتذة الجامعة هم المؤتمنون على صناعة رجال المستقبل، ولذلك كان العلماء أول من استهدفهم الإرهاب”، بحسب تعبيره.