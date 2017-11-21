وزير إعلام النظام ” يشحد ” الملابس لمذيعاته !

كشف وزير إعلام النظام، محمد رامز ترجمان، عجز وزارته عن تأمين لباس مذيعات تلفزيون النظام، الأمر الذي يدفعهم لتأمين هذه الملابس عن طريق “الرعاة”.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن ترجمان، الأحد، أن البحث عن عقود رعاية لتأمين ملابس المذيعات “مثل الشحادة”.

وطالب ترجمان الجميع بضرورة التعاون “لتحسين الواقع المالي للوزارة، وخصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة”، مطالباً بأن يكون هناك مرونة في التعامل مع التعرفة المالية.

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* الصورة: كنانة علوش مراسلة تلفزيون النظام (الدنيا – سما) في حلب