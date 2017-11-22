ألمانيا : الإفراج عن ستة سوريين كانوا اعتقلوا للاشتباه بنيتهم القيام بعمليات إرهابية

22 نوفمبر، 2017
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أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة فرانكفورت الأربعاء عن إطلاق سراح ستة سوريين اعتقلوا أمس للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.

وقال الادعاء إن قرار إطلاق سراحهم، صدر نظرا لعدم كفاية أدلة الاشتباه.

وفي حديث لوكالة الأنباء الألمانية أكد متحدث رسمي أن “التحقيقات، البحث بمتعلقات المعتقلين، وبيانات هواتفهم الذكية لم تؤكد التهم التي تم الاشتباه بها، وذلك بعد ترجمتها من العربية، لذلك تم إطلاق سراحهم”.

وتم اعتقال الرجال الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 28 يوم الثلاثاء في مدن إيسن وكاسل وهانوفر ولايبزيغ.

وكان يشتبه في انهم يعدون هجوما بأسلحة أو متفجرات على أهداف عامة في ألمانيا. كما كان يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وكان الموقوفون الستة وصلوا إلى ألمانيا بين كانون الأول/ديسمبر 2014 وأيلول/سبتمبر 2015 أي في خضم أزمة اللاجئين.

وكانت ألمانيا استقبلت نحو 1,2 مليون شخص منذ العام 2015.

وكانت نيابة فرانكفورت قد صرحت في بيان أن عمليات التوقيف طالت ستة طالبي لجوء سوريين خلال مداهمات في الوقت نفسه لثماني شقق في أربع مدن.

وتابع البيان أنه يشتبه بأن الموقوفين “أعدوا لتنفيذ اعتداء ضد مكان عام في ألمانيا بواسطة أسلحة أو متفجرات”.

ولم يفصح البيان أية معلومات أخرى تفيد بماهية الأهداف المحتملة للهجوم لكن وسائل إعلام محلية أوردت أن المشتبه بهم خططوا لشن هجوم في أحد أسواق الميلاد في مدينة إيسن لكن النيابة لم تؤكد الخبر. (DPA – DW)

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رأيان على “ألمانيا : الإفراج عن ستة سوريين كانوا اعتقلوا للاشتباه بنيتهم القيام بعمليات إرهابية”

  1. وين تعليكات جماعة (يستاهلون الالمان) ، و (دخّلوا الدب لكرمهم) و (يا امة “مسلمة عربية” ضحكت من جهلها الامم) و (يا حوينتها المانيا خربها الارهاب الاسلامي) وووووو .
    يبدو تعليكاتهم الحاقدة ما تنكتب الا بس بخبر اعتقال هالشباب.
    للي تسرعو بادانة اشخاص لم يقم الالمان اصلا بإدانتهم و لم يثبت بحقهم جرم ، واصدروا عليهم فورا فرمانات القتل و المطالبة بالترحيل لدول تكسّر عظام المعتقلين (أسلوب جميل لاقناع المتدين بالعلمانية والالحاد عند المعلقين الحاقدين) أقول : لن تكونوا كاثوليك اكثر من البابا ، لن تخافوا على المانيا اكثر من الالماني الاصلي ، انتم فقط طائفيون و حاقدون على المسلمين السنة.
    الحمد لله انو امثالكم مستولين على الحكم فقط بسوريا و الدول العربية ودول العالم الثالث ، و في لسا قدر مقبول من العدالة ببقية دول.

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  2. هذا الخبر متعلق بخبر آخر يقول انه القي القبض على هؤلاء بسبب اخباريات قام بها سوريون اخرون وهذا تفسيره واضح ان التقارير والوشايات والمخبرين لحقوا بنا الى اوروبا ويظن اصحاب التقارير ان بامكانهم زج الناس بالسجون كبلادنا لمجرد عدة اسطر يكتبونها ولا يعرفون ان هنا تحقيقات ويوجد قانون ولا يسجن الانسان الا بادلة واضحة ولا يوجد اقبية وراء الشمس

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