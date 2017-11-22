أهم نقاط ” مسودة البيان الختامي ” لمؤتمر المعارضة السورية في الرياض

قالت قناة الجزيرة إنها حصلت على نسخة من مسودة البيان الختامي لمؤتمر الرياض.

وأهم النقاط، بحسب القناة، هي:

– حل الأزمة السورية هو سياسي من الدرجة الأولى، وفق القرارات الأممية، مع ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات.

– تشكيل وفد تفاوضي واحد في بنيته، وموحَّد في مواقفه ومرجعيته؛ بهدف التفاوض مع ممثلي النظام خلال مفاوضات مباشرة، غير مشروطة بوضع جدول أعمال يستند إلى “بيان جنيف1” الصادر بتاريخ 30 حزيران / يونيو 2012، والقرارات الدولية ذات الصِّلة لاسيما القرارين 2118، و 2254 و262/67.

– “إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية”، و”أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء”، وبناء عليه؛ أكد المجتمعون على أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون مغادرة بشار الأسد، وزمرته، وأركانه من سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.

– تنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن بالعمل الفوري والجاد لتطبيق مما سبق أن اتُّخذ من قرارات بخصوص إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين والنازحين، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم، ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه.

– الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها.

– عمليات إعادة الإعمار لا يمكنها أن تبدأ قبل إنجاز اتفاق الحل السياسي، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وأن أيّة عمليات تجري قبل ذلك ستطيل من أمد الأزمة السورية، وستعيق التوصّل إلى حل سياسي مستدام.